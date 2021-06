Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen in der Jackentasche

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der 43-Jährige war am Vormittag in der Hartmannstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei wurden auch seine Sachen durchsucht und in seiner Jackentasche eine kleine Menge Marihuana gefunden. Zur Herkunft der Substanz wollte der Mann keine Angaben machen. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |cri

