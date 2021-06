Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch an mehreren Autos die Außenspiegel beschädigt. Gegen 14:45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann in der Mennonitenstraße gegen mehrere geparkte Fahrzeuge schlägt. Sie beschrieb den Mann als circa 1,85 Meter groß. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt und Bluejeans. Vor Ort konnten die Beamten den Verursacher nicht mehr antreffen. Es wurden an drei Autos beschädigte Seitenspiegel festgestellt. Zeugen, die in beiden Fällen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

