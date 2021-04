Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit 15 000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Weil es am Donnerstag (29.04.2021, 15.45 Uhr) zwischen zwei PKW-Fahrern während der Fahrt im Bereich einer Engstelle der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrskonflikt kam, musste ein nachfolgender 58-jähriger PKW-Fahrer eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine unmittelbar hinter dem 58-Jährigen fahrende 22-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vordermann auf. Die 22-Jährige und der 58-Jährige blieben vor Ort, während die eigentlichen Unfallverursacher davonfuhren. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

