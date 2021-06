Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Hinterhof gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein gelb-rotes Fahrrad haben Unbekannte irgendwann zwischen Freitag, 4. Juni, und Mittwoch, 9. Juni, aus einem Hinterhof in der Philipp-Hepp-Straße gestohlen. Nach Angaben des Besitzers hat das Herrenrad der Marke "Sixpack" einen Wert von mindestens 2.000 Euro. Wie sich die Diebe Zugang in den Hof des Mehrfamilienhauses verschafften, steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

