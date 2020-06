Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Angetrunkener jugendlicher Radfahrer nimmt Polizei die Vorfahrt

Celle (ots)

Vergangene Nacht gegen 02.00 Uhr nahm ein Radfahrer einem Streifenwagen der Polizei in der Gartenstraße die Vorfahrt und sollte daraufhin kontrolliert werden. Der junge Mann versuchte zunächst, auf seinem Fahrrad zu flüchten, was jedoch nicht gelang und letztlich dazu führte, dass die Polizei ihn anhielt und kontrollierte. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige Bergener Alkohol konsumiert hatte. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,1 Promille. Die Polizisten übergaben den Jungen mit entsprechenden Hinweisen auf ein zu führendes Erziehungsgespräch an die Eltern.

