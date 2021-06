Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots)

Beim Streit unter Nachbarn ist am Mittwoch eine Wohnungstür beschädigt worden. Am späten Nachmittag wurde es in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt laut: Mindestens fünf Hausbewohner waren sich nicht grün. Im Verlauf des Streits schlug und trat nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen eine 39-Jährige gegen die Wohnungstür zweier Mitbewohner. Sie beschädigte die Tür, weshalb die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Frau streitet den Vorwurf ab. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell