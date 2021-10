Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse gestohlen und Bargeld abgehoben

Drolshagen (ots)

Am Montag wurde einem 69-Jährigen in Drolshagen, in einem Verbrauchermarkt an der Hagener Straße, eine Geldbörse gestohlen. Mit der Bankkarte sowie der hinterlegten PIN konnten der bzw. die Täter anschließend Bargeldabhebungen in Höhe von über 1000 Euro vornehmen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Vorfall dauern an.

Immer wieder nutzen Taschendiebe einen aus ihrer Sicht günstigen Augenblick, um Geldbörsen zu stehlen. Üblicherweise entnehmen sie das Bargeld und entsorgen den Geldbeutel. In Einzelfällen finden sie jedoch zu den Bankkarten auch die PIN und heben zusätzlich hohe Geldsummen ab. Versicherungen übernehmen diese Schäden in der Regel nicht.

Auf der Internetseite des LKA NRW erhalten Interessierte unter dem folgenden Link wertvolle Tipps zum Schutz vor Diebstahl: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

