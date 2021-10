Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Cabrioverdeck

Lennestadt (ots)

Bisher unbekannte Täter zerschnitten zwischen dem 2. und 4.10.21 das Verdeck eines Ford Ka. Der PKW war in einem Carport in der Burbecker Straße in Oberelspe abgestellt. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell