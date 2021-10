Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Pkws in Helden aufgebrochen

Attendorn (ots)

In Helden wurden in der Nacht zu Montag zwei Pkws aufgebrochen. In der Straße "Schmittenwiese" öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Beifahrertür, in der "Dorfstraße" zerschlugen sie die Verglasung des Fahrerfensters. In beiden Fällen entwendeten der bzw. die unbekannten Täter Geldbörsen aus den Fahrzeugen. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

