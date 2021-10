Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seniorin bei Verkehrsunfall angefahren

Wenden (ots)

Am Montag gegen 15.40 Uhr wurde in Hünsborn in der Dreikönigsstraße eine Seniorin angefahren. Beim rückwärts Ausparken übersah ein 50-jähriger Autofahrer nach eigenen Angaben eine 82-Jährige, die sich mit ihrem Rollator hinter dem Fahrzeug befand, und fuhr sie an. Diese stürzte auf die Straße und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war ebenfalls ein Rettungshubschrauber.

