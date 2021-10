Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frontalkollision beim Abbiegen

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Auf der L 512 kam es am Freitag (1.10.) um 17.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr die L 512 in Fahrtrichtung Attendorn. Auf Höhe des Parkplatzes Bausenberg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei nahm er einem entgegenkommenden 52-Jährigen mit seinem PKW die Vorfahrt, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Abschleppunternehmen luden beide Fahrzeuge auf. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell