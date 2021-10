Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tödlicher Verkehrsunfall - Frau stirbt auf Beifahrersitz Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Drolshagen (ots)

Am Samstag kam es gegen 13.35 Uhr auf der K8 zwischen Belmicke und Hützemert zu einem Verkehrsunfall. Hier war ein 66-Jähriger aus Drolshagen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Während er mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, erlag seine 68-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls. Ein Ehepaar, das als Ersthelfer an der Unfallstelle unterstützte, wird gebeten sich mit der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen. Nach ihren Angaben gegenüber anderen Zeugen kommen sie aus Münster.

Das Verkehrskommissariat sowie die Staatsanwaltschaft Siegen übernahmen die weiteren Ermittlungen. Der beschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 4 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Drolshagen unterstützte bei der Bergung der Betroffenen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell