Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Attendorn (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es im Einmündungsbereich Kölner Straße/L539 in Attendorn zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Attendorn beabsichtigte aus der Kölner Straße nach links in Richtung Finnentrop abzubiegen. Hierbei missachtete sie augenscheinlich die rote Ampel und den auf der L539 in Richtung Olpe fahrenden 54-jährigen Fahrzeugführer aus Gummersbach. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollission lösten die Airbags der beteiligten Fahrzeuge aus, zudem wurden die Fahrzeuge derart verformt, dass die Beifahrerin des Unfallgeschädigten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste. Hierfür wurde das Dach des Fahrzeuges abgetrennt. Drei Personen wurde bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer. Sie wurden in umnliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 EUR.

