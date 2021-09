Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin weicht PKW aus und stürzt - Verursacher flüchtet

Attendorn (ots)

Attendorn- Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Rad die Straße vom "Jäckelchen" in Richtung B55. Auf dem Bergabstück kam ihr nach Angaben ihres Ehemannes, der hinter der Geschädigten fuhr, ein PKW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich sie nach rechts aus und fuhr in den Straßengraben. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer, ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen Kombi, vermutlich der Marke Subaru. Weitere Angaben können von den Beteiligten nicht gemacht werden. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer bzw. dem PKW bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02722-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell