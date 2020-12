Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Schwerpunktkontrollen

MittelbadenMittelbaden (ots)

Die Polizei hat im Verlauf des Dienstags im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit der Einhaltung der derzeit gültigen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt.

Hierbei wurden im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 19 Uhr insgesamt über 800 Personen überprüft. Knapp die Hälfte der Kontrollierten hatte es versäumt, in Fußgängerbereichen, in oder vor Geschäften und den dazugehörigen Parkplätzen sowie im öffentlichen Personennahverkehr die Masken ordnungsgemäß zu tragen. In den meisten Fällen konnte mit den betroffenen Personen in den Dialog getreten und an deren Vernunft appelliert werden. In einigen wenigen Fällen mussten entsprechende Anzeigen gefertigt werden. Verstöße in Bezug auf das Ansammlungsverbot wurden insgesamt elf Mal geahndet.

Unterm Strich trafen die Beamtinnen und Beamten im deutlich überwiegenden Teil der Bevölkerung auf Verständnis rund um die geltenden Vorschriften und die damit verbundenen Kontrollen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell