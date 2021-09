Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei LKW stoßen auf der B54 zusammen

Olpe (ots)

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr stießen zwei LKWs im Bereich der Zufahrt von der L 512 auf die B54 zusammen. Ein 65-Jähriger beabsichtigte mit seinem LKW von der Straße "In der Wüste" nach rechts in Richtung Lennestadt zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger mit seinem LKW und Anhänger die B54, aus Richtung Autobahn kommend, in gleiche Richtung. Nach ersten Erkenntnissen fuhr dieser im Bereich der Zusammenführung beider Fahrstreifen über die Sperrfläche zu früh nach rechts und berührte dort den einbiegenden LKW im Bereich der Fahrerkabine.

Durch die Kollision verletzte sich der 65-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Beide LKW waren nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen lud die Fahrzeuge auf. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell