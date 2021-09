Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Rohbau

Drolshagen (ots)

Drolshagen- Zwischen Dienstag (28. September, 18 Uhr) und heute Morgen (29. September, 7.20 Uhr) sind Unbekannte in einen Rohbau in der Kölner Straße in Drolshagen-Wegeringhausen eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen die Täter durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Sie entwendeten eine hochwertige Baustellenmaschine im Wert von rund 7000 Euro sowie einen Baustellenstrahler.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell