POL-ME: Fußgängerin an Bushaltestelle schwer verletzt - Erkrath - 2109033

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 05.08.2021 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 60 jähriger Erkrather mit seinem Mercedes den Niermannsweg in Erkrath-Unterfeldhaus in Richtung Norden. An der Bushaltestelle "Rohrsmühle" fuhr er an einem dort wartenden Linienbus vorbei, als eine 55 jährige Wuppertalerin, die mit dem Bus angekommen war, vor dem Bus auf die Straße trat, um diese zu überqueren. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer eine Kollision nicht mehr vermeiden, in deren Folge die Fußgängerin mitgerissen und schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1300 Euro.

