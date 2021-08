POL-ME: Erfolgreicher Auftakt zur Kampagne "Mach Dein Passwort stark" - Mettmann - 2108030

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Bereits im vergangenen Oktober hatte das Landeskriminalamt NRW seine Auftaktveranstaltung zu seiner neuen Kampagne "Mach Dein Passwort stark" durchgeführt (wir berichteten in eigener Pressemitteilung unter der OTS-Nummer 2110136 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4747252).

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die auch im Kreis Mettmann geplanten Informationsveranstaltungen zunächst nicht stattfinden.

Dass der Startschuss nun bei bestem Wetter am hochfrequentierten Neanderthalmuseum erfolgen konnte, sprach für unsere engagierten Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann. Am Mittwoch, 04. August 2021, konnten sie, gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW, in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr, zahlreiche Interessenten informieren und beraten.

Denn nicht nur die Fragen, ob das Passwort, mit dem man seine eigenen hochsensiblen Daten schützt, wirklich sicher ist, und wie man sich allgemein in der digitalen Welt vor Straftaten schützen kann, konnten die Kolleginnen und Kollegen ausführlich beantworten. Auch Kinder und Jugendliche konnten im Rahmen eines Internetquiz spielerisch ihr Wissen rund um die Gefahren und Fallstricke der "Cyberwelt" prüfen und sogar kleine Preise gewinnen.

Das angrenzende Neanderthalmuseum, hatte sich vorab bereits im Rahmen seiner hausinternen Öffentlichkeitsarbeit an der Kampagne beteiligt, so dass das Fazit aller Beteiligten lautet: "Der Start der Informationskampagne war ein voller Erfolg".

Auch überörtlich erfuhr die Landeskampagne zu diesem komplexen Themenfeld eine große Reichweite: Besucher vom Niederrhein, Kreis Siegen, Bonn und weiteren Regionen aus NRW fanden sich an dem Stand ein. Die zum Teil überraschten Reaktionen der Besucher lassen erahnen, dass der Lerneffekt groß war und der Infostand keine Einzelveranstaltung bleiben wird.

