Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld - Monheim am Rhein - 2108027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag (04. August 2021) erbeuteten falsche Handwerker in der Wohnung eines Monheimer Ehepaares (66 und 71 Jahre alt) Schmuck und Bargeld. Die drei Männer hatten sich als Mitarbeiter des Wasserwerkes ausgegeben und sich so Zutritt zu der Wohnung verschafft. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Masche der Betrüger.

Das war geschehen:

Gegen 12:30 Uhr gaben sich zwei Männer in Handwerkerbekleidung an der Wohnung eines Seniorenpaares in Monheim am Rhein als Mitarbeiter des Wasserwerkes aus. Unter einem falschen Vorwand erschlichen sie sich den Zugang zur Wohnung und lenkten die 66 und 71 Jahre alten Rentner ab. Sie verwickelten die Monheimer in Gespräche und ließen sie in unterschiedlichen Räumlichkeiten die Wasserhähne prüfen. Während dieser Beschäftigung verschaffte sich ein dritter Täter unbemerkt Zugang zur Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Unentdeckt entwendete er Schmuck sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Anschließend verließ das Trio die Wohnräume und entfernten sich mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Erst später bemerkte das Ehepaar den Betrug und informierte einen Familienangehörigen, welcher folgerichtig die Polizei alarmierte. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Das Trio kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 30-35 Jahre alt - dunkle Haare, alle mit Bart - zwei Männer circa 180cm groß, ein Mann etwas kleiner - alle bekleidet mit einer dunklen Handwerkeruniform

Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität der bisher unbekannten Betrüger tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig möchte die Polizei diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden leichtgläubig in Ihr Haus / in Ihre Wohnung. Auch Handwerker, vermeintliche Mitarbeiter der Stadt oder anderer städtischer Betriebe kündigen ihren Besuch vorher an und können sich anstandslos ausweisen. Im Zweifel kontaktieren sie die jeweilige Fachaufsicht, einen nahestehenden Angehörigen oder die Polizei.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell