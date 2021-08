Polizei Mettmann

POL-ME: Fünf Straftaten "auf einen Streich"! - Hilden - 2108025

Mettmann (ots)

Gleich fünf Straftaten werden aktuell einem 20-jährigen Hildener vorgeworfen, der mit seinem Kraftrad der Marke BMW S1000RR, am Mittwochnachmittag des 04.08.2021, gegen 15.50 Uhr, von der Polizei auf der Berliner Straße in Hilden kontrolliert wurde, als er diese in Richtung Solingen befuhr. Zuvor war er einem Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann aufgefallen, der gerade gezielte Zweiradkontrollen im Hildener Stadtgebiet durchführte.

Auffällig war nicht nur, dass das PS-starke Motorrad (annähernd 200 PS) viel zu laut war. Für die Fahrt auf einem Motorrad war er mit kurzer Sporthose und T-Shirt auch mehr als unpassend gekleidet.

Bereits in der Nachfahrt fiel dem Beamten zudem ein außergewöhnliches Siegel auf dem Kennzeichen des Motorrads auf. Statt eines silbernen Kreissiegels war dieses mit einer dunkelblauen Plakette versehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann schnell heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der Hildener hatte ein fremdes Kennzeichen angebracht und dieses mit dem abgelösten blauen Kreissiegel von einem abgelaufenen Kurzeitkennzeichen versehen.

Weiter musste der 20-Jährige einräumen, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Sein vorgelegter Führerschein reichte zum Führen eines derart stark motorisierten Zweirads nicht aus.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein. Dieses umfasst nun das Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung (damit gleichzeitige Versicherungs- und Steuervergehen) sowie das Anbringen eines gefälschten Kennzeichens, als Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch.

Das Kennzeichen wurde sichergestellt, die Weiterfahrt natürlich untersagt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell