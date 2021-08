Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer schwer verletzt - Wülfrath - 2108026

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (04. August 2021) stürzte ein 78-jähriger Pedelecfahrer auf dem Panoramaradweg in Höhe der Straße Schlupkothen in Wülfrath. Er war einem Fußgänger ausgewichen und hatte anschließend die Kontrolle über sein Rad verloren. Schwer verletzt wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr ging ein 44-jähriger Fußgänger mit seinen zwei Kindern und einer 42-jährigen Zeugin entlang des Panoramaradweges in Richtung Wuppertal. Als sie sich in Höhe des Mehrfamilienhauses Schlupkothen 1a befanden, verläuft der gemeinsame Rad- und Gehweg unter einer Brücke entlang. Nach Angaben des 44-Jährigen lief seine minderjährige Tochter vor, als er plötzlich eine Fahrradklingel von einem sich von hinten herannahenden Fahrradfahrer vernahm. Um den Radfahrer auf seine vorauslaufende Tochter aufmerksam zu machen, stellte sich der 44-Jährige mittig auf den Radweg und bat den Radfahrer laut, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Der Pedelecfahrer wich mit unverminderter Geschwindigkeit nach rechts aus und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrrad.

Der 78-Jährige Wülfrather stürzte mit seinem Pedelec zu Boden und verletzte sich schwer. Nach einer Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte wurde der Wülfrather schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell