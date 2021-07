Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Beim Diebstahl ertappt

Achern (ots)

Nach Einbrüchen in Baustellencontainer in den frühen Donnerstagmorgenstunden, haben die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 2 Uhr bemerkte ein in der Nähe wohnhaftes Ehepaar aus dem an die Straße "An der Rötz" anschließenden Neubaugebiet seltsame Geräusche. Als die Zeugen Personen in einem Baucontainer sahen und diesen zuriefen, ergriffen zwei Unbekannte augenscheinlich mit entwendeten Werkzeugkoffern die Flucht, bestiegen einen wartenden Pkw und flüchteten. Bei der Überprüfung durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers, konnten zwei aufgebrochenen Container vorgefunden werden. Der Umfang des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder dem möglicherweisen dunklen Kombi machen können, wenden sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Beamten in Achern.

