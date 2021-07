Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Zeugen nach Einbruch gesucht

Hornberg (ots)

Ungebetenen Besuch bekam in der vergangenen Nacht ein Fahrradgeschäft in der Hauptstraße. In der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 5 Uhr drangen mutmaßlich mehrere bislang nicht bekannte Täter in das Geschäft ein und entwendeten Fahrräder im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Fahrräder dürften nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Polizeibeamten des Polizeipostens Wolfach bitten um Hinweise unter der Rufnummer, 07834 8357-0. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell