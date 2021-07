Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer, Zeugen gesucht

Dumersheim (ots)

Zwei Fahrradfahrer haben sich am Montag nach einem Unfall in Würmersheim leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Rennradfahrer die Badener Straße K3722 in Fahrtrichtung Elchesheim-Illingen. Etwa 50 Meter vor dem Ortsausgang Würmersheim fuhr er verbotswidrig auf den linksseitigen Geh- und Radweg, der parallel um einen Kreisverkehr verläuft, auf. Unmittelbar zu Beginn des Kreisverkehrs kam es an einem Linksbogen zu einer Kollision mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 69 Jahre alten Fahrradfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Zusammenstoß zu Fall. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun insbesondere auf der Suche nach einer Lastwagen-Fahrerin als Zeugin, die mit den Beteiligten in Kontakt war und den Unfall beobachtet hatte. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen genommen.

/ph

