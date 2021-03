Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkrs. Konstanz) Roten Toyota gestreift und davongefahren 23.3.21

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Nur kurze Zeit hat eine Frau ihr Auto in der Schloßstraße geparkt, während ein unbekannter Autofahrer die Karosserie touchiert und einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen hat. Passiert ist der Unfall auf dem Parkplatz bei einem Gasthaus am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr. An der kompletten rechten Seite des relativ neuen roten Kleinwagens waren sichtbare Unfallspuren vorhanden. Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Engen unter Telefon 07733 9409-0 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell