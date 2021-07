Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Hoher Schaden durch Brand

NACHTRAGSMELDUNG

Kappel-Grafenhausen (ots)

Im Zuge weiterer Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei Offenburg hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Jugendliche, welcher kurz nach dem Brandausbruch am 01.07.2021 in unmittelbarer Nähe des Brandortes einer Kontrolle unterzogen wurde, nach derzeitigem Sachstand mit dem Feuer in Verbindung stehen dürfte. Die Auswertung unterschiedlicher Spuren und die Vernehmungen von Zeugen deuten aktuell darauf hin. Demnach dürfte das vorangegangene Zündeln an einer am Gebäude angrenzenden Mülltonne zu den erheblichen Beschädigungen an dem Anwesen geführt haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

/ya

Ursprungsmeldung vom 01.07.2021, 09.51 Uhr

Kappel-Grafenhausen - Hoher Schaden durch Brand / NACHTRAGSMELDUNG

Der Brand eines Kindergartens in der Straße "Neuritti" hält seit dem frühen Donnerstagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf Trab. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Lahr dürfte kurz vor 4 Uhr zunächst eine an das Anwesen angrenzende Mülltonne in Brand geraten sein. Im weiteren Verlauf soll das Feuer auf das Gebäude übergegriffen haben. Der Hinweis eines Zeugen und die unmittelbar eingeleitete Fahndung durch die alarmierten Ermittler führte kurz nach dem Brandausbruch zur Kontrolle eines verdächtigen Jugendlichen, welcher auch der Erstmelder des Brandes war. Der Junge soll sich im Vorfeld gemeinsam mit zwei weiteren Teenagerinnen im Umfeld des Brandortes aufgehalten haben. Ob der Jugendliche oder seine mutmaßlichen Begleiterinnen etwas mit dem Feuerausbruch zu tun haben, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die eingesetzten Wehrleute aus Kappel-Grafenhausen und Rust schätzen den am Gebäude verursachten Schaden auf rund 400.000 Euro. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet und der Brandort wurde sichergestellt. Kriminaltechniker werden in der Folge ihre Arbeit aufnehmen.

/ya

Ursprungsmeldung vom 01.07.2021, 06.59 Uhr

Kappel-Grafenhausen - Kindergarten in Vollbrand

Am frühen Donnerstagmorgen, um 03:51 Uhr, wurde in Kappel-Grafenhausen, Neuritti, der Brand einer Mülltonne gemeldet. Die unmittelbar nach Meldungseingang ausgerückten Einsatzkräfte stellten fest, dass der dortige Kindergarten in Vollbrand steht. Nach derzeitigem Stand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell