Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Fahrradfahrerin verletzt

Appenweier (ots)

Zu einem Unfall mit einer Verletzten und einem Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro kam es am Dienstagnachmittag in Appenweier. Kurz vor 17 befuhr eine Fahrradfahrerin den Rad- und Gehweg parallel zur Ortenauer Straße in Fahrtrichtung Oberkirch. Ein aus entgegengesetzter Richtung kommender Quadfahrer kollidierte beim Linksabbiegen mit der bevorrechtigten Zweiradlenkerin. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten vom Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

