Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Mauenheim) Hohes Verkehrsaufkommen in Mauenheim (31.07.2020)

Immendingen (ots)

Die fast vollständige Blockierung des Ortes durch eine Vielzahl von parkenden Pkw wurde der Polizei am heutigen Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr aus Mauenheim mitgeteilt. Die Überprüfung durch Polizeibeamte des Polizeipostens Immendingen führte zum Ergebnis, dass eine große Anzahl von Kunden bei der an einem Außenfenster angebrachten Verkaufstheke einer in der Schmiedgasse ansässigen Metzgerei Lammfleisch im Hinblick auf das aktuell stattfindende islamische Opferfest einkauften. Der Verkauf war nicht zu beanstanden, der Metzger achtete auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln der Kunden untereinander. Die Verkehrsstörung durch das Parkverhalten einer Vielzahl auswärtiger Kunden der Metzgerei erledigte sich noch im Laufe des Einsatzes durch die Abfahrt der Fahrzeugführer nach erfolgtem Einkauf.

