Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ettenheim (ots)

Nach einer Unfallflucht am vergangenen Freitag auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Bahndamm", sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach möglichen Zeugen. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr war ein schwarzer Ford S-Max dort abgestellt und durch einen unbekannten Autofahrer beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, machte sich dieser aus dem Staub. Hinweise zum möglichen Verursacher nehmen die Beamten in Ettenheim unter der Telefonnummer 07822 44695-0 entgegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell