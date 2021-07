Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Nach Fahrradsturz reanimiert

NACHTRAGSMELDUNG

Renchen (ots)

Der Mann ist infolge seiner Verletzungen in der Nacht auf Mittwoch in einem Krankenhaus in Offenburg gestorben.

Ursprungsmeldung vom 27.06.2021, 08.30 Uhr

Renchen - Nach Fahrradsturz reanimiert

Ein 68-jähriger Radfahrer war am Sonntagnachmittag auf dem Damm des Renchflutkanals im Bereich der Eisenbahnbrücke unterwegs. Er geriet mit seinem Vorderrad in ein Loch, überschlug sich und blieb bewußtlos liegen. Ein Polizeibeamter in seiner Freizeit beobachtete den Sturz und eilte dem Verunfallten zu Hilfe. Da bei dem Radfahrer weder Puls noch Atmung vorhanden war, wurde er von seinem Helfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Der Radfahrer wurde ins Klinikum nach Offenburg eingeliefert. Lebensgefahr besteht.

