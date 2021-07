Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Streit

Ettenheim (ots)

Nach einem Streit in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Herrenstraße wurde ein 41 Jahre alter Mann verletzt. Kurz nach Mitternacht soll es zwischen ihm und einem 24-Jährigen aus noch ungeklärten Gründen zu einem Disput gekommen sein, in dessen Zuge der jüngere der beiden Männer die Fäuste sprechen ließ. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und der Mittzwanziger sieht nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht abschließend geklärt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell