Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Zweiradfahrerin verletzt

Friesenheim (ots)

Eine mutmaßliche Vorfahrtsverletzung war wohl Ursache für einen Verkehrsunfall der sich am Dienstag gegen 09:10 Uhr im Kreuzungsbereich Bärengasse zur Weinbergstraße zugetragen hat. Eine 32 Jahr alte E-Bike Fahrerin fuhr die Bärengasse in Richtung Kirchenwinkel und übersah vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Ford einer 44-Jährigen. Die Zweiradfahrerin musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

