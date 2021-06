Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorrad- und leichtverletztem Pkwfahrer

Montabaur (ots)

Am Dienstag, 15.06.2021, gegen 16:36 Uhr ereignete sich auf der L313, Gemarkung Montabaur, ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der Kradfahrer die L 313 aus Montabaur-Eschelbach kommend in Richtung Wirges und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 26-jahrigen Pkwfahrer aus der Verbandsgemeinde Montabaur und dem Kradfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun. Der 56-jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Wirges stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der Pkwfahrer wurde leichtverletzt in ein ortsansässiges Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die L313 für 1½ Stunden gesperrt werden.

