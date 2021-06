POL-PDMT: Sachbeschädigungen durch Graffitis

Polizeidirektion Montabaur

St. Goarshausen (ots)

In der Zeit zwischen Montag 03.05.2021 und Dienstag 08.06.2021 wurde die Druckminderstation der Wasserversorgung durch großflächige Graffitis beschädigt. Die Station befindet sich in der Verlängerung des Blütenweg in 56346 St. Goarshausen, unmittelbar neben der Bahnstrecke. Die Täter verwenden das Tack "FOG"

Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion in Sankt Goarshausen zu melden.

