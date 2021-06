Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an abgestellten PKW

Rennerod (ots)

In Rennerod im Bereich der Bahnhofstraße kam es am Wochenende in der Zeit von Freitag, 11.06.2021, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 13.06.2021, 11 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei abgestellten PKW. Hier wurden die Außenspiegel von den Fahrzeugen so angegangen, dass diese nicht mehr funktionsfähig sind. Evtl. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 9805-0 in Verbindung zu setzen.

