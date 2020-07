Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei gesuchte Straftäter müssen ins Gefängnis

Kehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses in Kehl konnte ein 46-jähriger Brite festgenommen werden, der wegen Betrug in 31 Fällen per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Er wurde zur Verbüßung einer einjährigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

Am Bahnhof Offenburg konnten Beamte einen 20-jährigen Staatenlosen feststellen, welcher von der Staatsanwaltschaft Rottweil per Haftbefehl wegen Nichterscheinens zur Gerichtsverhandlung aufgrund Sachbeschädigung gesucht wurde. Recherchen ergaben, dass gegen ihn zudem ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland bestand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person ins Gefängnis gebracht.

