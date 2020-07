Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand bei Kontrolle durch die Bundespolizei

Kehl (ots)

Ein 35-jähriger Algerier hat gestern Morgen bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei an der TRAM Haltestelle Kehl/Bahnhof Widerstand geleistet. Zunächst konnte er keinen Ausweis vorweisen und verhielt sich unkooperativ. Als er zum Zwecke der Personalienfeststellung zur Dienststelle verbracht werden sollte, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. Auf der Dienststelle wurde er aggressiver, beleidigte die Beamten und versuchte sich sogar selbst zu verletzten. Dies wurde durch die Beamten verhindert. Da er bereits in einem Asylverfahren in Deutschland ist, wurde er zur Weiterleitung an seine zuständige Ausländerbehörde entlassen. Zusätzlich muss er sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

