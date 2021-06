Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Kirche

Nentershausen (ots)

Am Mittwoch, 9. Juni, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 10. Juni, 18.00 Uhr haben bisher noch unbekannte Täter verschiedene Sachbeschädigungen in der Rosenstraße im Bereich der St. Laurentius Kirche begangen. Dabei wurden Blumen ausgerissen, Schilder und das Schloss der Gittertür zu Sakristei beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei in Montabaur erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02602-9226-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell