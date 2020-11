Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kripo sucht Zeugen nach angezeigtem Überfall und nach diversen Einbrüchen; Containerbrand; Autofahrer unter Drogeneinfluss

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Richtsberg - Überfall angezeigt - Kripo sucht Zeugen

Am Samstagmittag zeigte ein 42 Jahre alter Mann einen Überfall an, der sich am Freitagabend, 27. November, gegen 23 Uhr, vor dem Einkaufszentrum am Richtsberg ereignete. Demnach erhielt der 42-Jährige einen Faustschlag am Kinn und ging zu Boden. Die ihm unbekannten Täter stahlen seine mit Lebensmitteln und Tabakwaren gefüllte Einkaufstasche. Von den fünf bis sechs Tätern gab das Opfer folgende Beschreibung ab: ca. 25 bis 35 Jahre alt, mutmaßlich arabische Herkunft, schwarze Haare, gepflegte Erscheinungen. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit am Einkaufszentrum Beobachtungen gemacht? Wer hat einen Streit oder eine Auseinandersetzung oder ähnliches gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Container ausgebrannt

Aus derzeit noch unbekannten Gründen brannte ein Lager- und Bürocontainers vollständig aus. Die Hitzeentwicklung führte zudem zu einem Schaden an einem vor dem Container abgestellten Minibagger. Insgesamt liegt der Schaden bei schätzungsweise 3000 Euro. Das Feuer auf einem frei zugänglichen Geländer in der Straße Am Krekel loderte in der Nacht zum Samstag, 28. November gegen 03 Uhr. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Container oder Baumaschinen und damit einen größeren Schaden verhindern. Wer hat in der Brandnacht rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach - Einbrecher ließen gestohlenes Auto im Feldweg stehen - Kripo sucht Zeugen (Bezug zur Presseinfo vom 26. November)

Bei einem Einbruch in das Autohaus in der Landstraße stahlen der oder die Täter u.a. eine Metallkassette und ein Sparschwein jeweils mit Bargeld sowie einen weißen Opel Vivaro mit Marburger Kennzeichen. Sie fuhren mit dem Auto vom Tatort weg und ließen ihn letztlich in die Feldgemarkung zwischen Wommelshausen und Römershausen stehen. Dort stellte die Polizei das Fahrzeug am Sonntagmorgen sicher. Der Einbruch in das Autohaus war bereits in der Nacht zum Donnerstag, 26. November. Wer hat zwischen der Tatnacht und Sonntagmorgen den Opel Vivaro mit dem Kennzeichen MR-CE gesehen? Wo ist dieser weiße Kleinbus aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unterrosphe - Einbruch in Sportheim

Um in das Sportheim Waldlust eindringen zu können, durchtrennten der oder die Täter einen Maschendrahtzaun und brachen eine massive Feuerschutztür auf. Sie erbeuteten das Bargeld aus zwei Geldkassetten und richteten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstag, 14 und Donnerstag, 26. November. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - Einbrecher blieben im Kieswerk ohne Beute

Der Einbruch in das Kieswerk Am Rodenbach war am Freitag, 27. November, zwischen 19.45 und 21.30 Uhr. Durch die Demontage eines Rolladenaufbaukastens, das anschließende Herausreißen der Jalousie, das Abhebeln eines Metallgitters, den Aufbruch des dahinterliegenden Fensters sowie durch das gewaltsame Öffnen von Spinden und anderen verschlossenen Behältnissen entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Vermutlich waren der oder die Täter auf Bargeld aus. Sie blieben ohne Beute. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Einbruch in die Schule gescheitert

Typische Einbruchsspuren fand die Kripo Marburg an zwei Türen und einem Fenster. In allen drei Fällen scheiterten die Hebelversuche und ein Eindringen gelang nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit am Samstag, 28. November, gegen 19.10 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Freiherr-vom-Stein-Schule in der Dr. Berthold-Leinweber-Straße gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Terrassentür hielt dicht

Dank der Sicherheit der Terrassentür scheiterte ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kornacker. Wie hoch letztlich der Schaden am Rahmen der Tür ausfällt, muss erst noch durch Fachleute für den Fenstereinbau geschätzt werden. Der versuchte Einbruch war zwischen 18 Uhr am Samstag, 21. November und 14.30 Uhr am Sonntag, 29. November. Auch hier bittet die Kripo Marburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Drei Taten - ein Tatverdächtiger

In der Nacht zum Samstag, 28. November kam es im Steinweg zu einem vollendeten und in der Barfüßerstraße und der Augustinergasse zu versuchten Einbrüchen. Unter Tatverdacht steht ein nach der dritten Tat festgenommenen wohnsitzloser 24 Jahre alter Mann. Die Ermittlungen gegen den mittlerweile entlassenen Mann, der bei der Polizei zu den Tatvorwürfen schwieg dauern an. Zwischen 05.30 und 06.25 Uhr kam es im Steinweg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der Täter warf die Scheibe der Hauseingangstür ein und stahl aus dem Flur ein silbernes Canyon Mountainbike im Wert von 4000 Euro. In der Barfüßerstraße versuchte ein Einbrecher die Eingangstür zu einem Modegeschäft einzuschlagen. Die Polizei sicherte an der Tür entsprechende Spuren des verwandten, bislang unbekannten Schlagwerkzeugs. In der Augustinerstraße versuchte ein Einbrecher unter den Augen einer Zeugin die Scheibe der Tür zu einem Geschäft einzuwerfen und scheiterte. Als er die Beobachtung bemerkt, flüchtete der Mann. Die Polizei nahm den geflüchteten Tatverdächtigen wenig später fest. Die Fahndung nach dem gestohlenen Canyon-Rad blieb bislang erfolglos. Der bei den Taten entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf mehrere Hundert Euro. Etwaige weitere Zeugen der geschilderten Taten werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Marburg - Autofahrer mit positiven Drogentests

Die Polizei Marburg veranlasste am Sonntag, 29. November, bei zwei Autofahrern Blutentnahmen und untersagte die Weiterfahrt. In beiden Fällen hatten die Drogentest positiv auf gleich mehrere Stoffe reagiert. Um 13.25 Uhr, endete die Fahrt eines 52-Jährigen in der Frauenbergstraße, um 15.20 Uhr die eines 20-Jährigen in der Sudetenstraße. Beide müssen sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell