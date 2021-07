Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Glimpflicher Ausgang

Offenburg (ots)

Bei einem Unfall am Montagvormittag in der Marlener Straße wurde glücklicherweise niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 56-jährige Fahrer eines Passat gegen 11 Uhr in einen dortigen Kreisverkehr eingefahren und dabei mit dem Rollator eines 82-Jährigen kollidiert sein. Die angerückten Beamten des Polizeireviers Offenburg bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 2.500 Euro.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell