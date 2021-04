Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, B 28 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Oppenau (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der B 28 zwischen Ibach und Löcherberg und dem damit verbundenen Einsatz eines Rettungshubschraubers, ist die Bundesstraße derzeit in beide Richtungen gesperrt. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge sei ein Motorradfahrer gegen 15 Uhr bergwärts gefahren und auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto frontal kollidiert. Der Zweiradfahrer zog sich Verletzungen in bislang unbekanntem Ausmaß zu. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte vor Ort dauern an, ebenso wie die Ermittlungen zum Unfallhergang.

/cw

