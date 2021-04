Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Arbeitsunfall

Oberkirch (ots)

Nach einem Unfall bei einer Firma in der Straße "Korberger Matt" am Montagmittag musste ein Arbeiter von Helfern des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Wie bisher bekannt ist, war der Mann in einem unaufmerksamen Moment mit einem ihn passierenden Gabelstapler kollidiert. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

/ya

