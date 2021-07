Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Diebstahl Haftbefehl vollstreckt

Offenburg (ots)

Am Dienstag kurz vor 18 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg nach einem Diebstahl in einem Einkaufsladen in der Wilhelm-Röntgen-Straße gerufen. Bei der genaueren Überprüfung des Ladendiebs stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Da der Mann nicht in der Lage war einen haftabwendenden Betrag zu begleichen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg gebracht.

/ph

