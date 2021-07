Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Einbruch

Baden-Baden (ots)

Unbekannte trieben am frühen Mittwochmorgen an einem Anwesen in der Kaiser-Wilhelm-Straße ihr Unwesen. Gegen 3.20 Uhr dürften nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Personen im Schutze der Dunkelheit über ein Baugerüst auf einen dortigen Balkon gestiegen sein. Im weiteren Verlauf machte sich das Duo mit Werkzeug an einem Fenster zu schaffen. Von dem hierdurch verursachten Lärm aufgewacht, begab sich die Anwohnerin in Ihr Wohnzimmer und schlug somit die ungebetenen Besucher in die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen des versuchten Einbruchs.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell