POL-OG: Lahr - Malheur mit Folgen

Das offenbare Vergessen der auf dem Fahrzeug befindlichen Dachbox, bescherte am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr einer Autofahrerin bei der Einfahrt in die Tiefgarage am Marktplatz einen erheblichen Sachschaden. Neben einem eigenen Schaden von mehreren Hundert Euro, waren in der Tiefgarage Schäden am Putz und technischen Einrichtungen von rund 8.000 Euro zu beziffern.

