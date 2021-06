Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 170 vom 19.06.201

Delikte/Straftaten

Geilenkirchen-Bauchem, Einbruch in Baustelle

In der Nacht von Donnerstag, 17.06.2021, auf Freitag, gelangten unbekannte Täter auf ein Baustellengelände auf der Pestalozzistraße und entwendeten 120 Meter Kupferkabel.

Geilenkirchen, Einbruch in Rohbau

In der Nacht von Donnerstag, 17.06.2021, auf Freitag, drangen unbekannte Täter in den Keller eines Rohbaus auf der Konrad-Adenauer-Straße ein und entwendeten einen Stemmhammer sowie eine Dosenfräse.

Verkehrsunfall

Erkelenz-Venrath, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Freitag, 18.06.2021, kam es um 15.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Herrather Straße/Wickrathberger Straße.

Eine 48-jährige Erkelenzerin befuhr mit ihrem Pkw die untergeordnete Wickrathberger Straße in Richtung der übergeordneten Herrather Straße und beabsichtigte in diese nach links einzubiegen. Beim Einbiegen übersah sie einen von links kommenden 44-jährigen Rennradfahrer aus Mönchengladbach. Der bevorrechtigte Radfahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Er fiel über die Motohaube und prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Hierbei zog er sich Schnittverletzungen am linken Arm zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt.

