Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 21. Juni bis zum 28. Juni 2021

Kreis Heinsberg (ots)

Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen.

Zu schnelles Fahren gefährdet Alle überall. Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1

Zu Ihrer Sicherheit planen wir Geschwindigkeitskontrollen:

Montag,

21.06.2021 An der Friedensburg Geilenkirchen Merksteiner Straße Übach-Palenberg Dienstag, 22.06.2021 B 57 Hückelhoven Burgstraße Wassenberg Mittwoch, 23.06.2021 L 117 Wassenberg B 221 Heinsberg Donnerstag, 24.06.2021 In der Vore Erkelenz Pützchensweg Wassenberg Freitag, 25.06.2021 L 3 / In Berg Wegberg Kempener Straße Heinsberg Montag, 28.06.2021 B 56 Geilenkirchen Landstraße Selfkant Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Kreisgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell