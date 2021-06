Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Schlafzimmer gestohlen

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (17. Juni), zwischen 06.05 Uhr und 06.15 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Wohnung an der Straße Torfbruch ein und stahl eine Geldbörse mit Bargeld sowie diversen persönlichen Dokumenten.

