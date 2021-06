Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad kollidiert mit PKW

Heinsberg-Karken (ots)

Auf der Roermonder Straße kam es am Donnerstag (17. Juni), gegen 17.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer und seine Sozia leicht verletzt wurden. Der 53-jährige Kradfahrer aus Brunssum in den Niederlanden und seine Mitfahrerin, eine 47 Jahre alte Frau aus Wassenberg, überholten zwei stehende Busse und beabsichtigten, nach links in die Straße Hickelswinkel abzubiegen. Eine 25-jährige Waldfeuchterin, die sich mit ihrem PKW vor dem ersten Bus befand, bog zeitgleich nach links in die Straße Hickeswinkel ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW. Der Niederländer wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär

